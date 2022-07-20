Россиянин получил срок за изнасилование туристок под угрозой убийства

В Краснодарском крае россиянин получил 14 лет за изнасилование москвичек на берегу моря

В Краснодарском крае к 14 годам колонии строгого режима приговорили 37-летнего россиянина, изнасиловавшего двух туристок из Москвы. Об этом в среду, 20 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 30 июля 2021 года в станице Должанской две москвички 23 и 26 лет познакомились с компанией местных жителей. Один из них под предлогом подвезти до дома привез их на берег моря. Там мужчина вывел их из машины и пообещал убить и искалечить в случае отказа от сексуального контакта. Под угрозами мужчина совершил в отношении своих жертв действия сексуального характера.

Потерпевшие позже обратились в правоохранительные органы, и по горячим следам злоумышленника удалось найти.

23 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге туриста из Ирландии изнасиловали трое россиян.