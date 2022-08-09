В Москве предложили пожить в антресоли

В Москве выставили в аренду антресоль за 7,9 тысячи рублей

В Москве выставили в аренду спальное место в антресоли. Хозяин объекта предлагает пожить в помещении 3 на 1,5 метра в квартире рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского», сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

В объявлении о поиске арендатора расположенный под потолком объект называется «Слипбоксом». Автор отметил наличие внутри удобного матраса, шкафчика, зеркала, доски для записей и других удобств. Кроме того, у проживающего в антресоли будет доступ к безлимитному WiFi и остальным помещениям в квартире — ванной, кухне и туалету.

Стоимость аренды составляет 7,9 тысячи рублей без учета коммунальных услуг. Собственник не требует залог и готов пустить жильца сразу.

В феврале на «Авито» выставили объявление о сдаче в аренду квартиры с унитазом над кухней в районе Малая Охта в Санкт-Петербурге. Окон в помещении нет, а стоимость аренды такого жилья — 9 тысяч рублей в месяц. На объявление обратили внимание иностранные пользователи сети, сравнив объект с подвалом из фильма Пон Чжун Хо «Паразиты».