Саудовская Аравия выделила 10 миллионов долларов украинским беженцам

Король Саудовской Аравии выделил 10 миллионов долларов украинским беженцам в Польше

Центр гуманитарной помощи саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выделил 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам в Польше. Средства монарха будут предоставлены через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сообщает польское издание TVP World.

Как поясняется в пресс-релизе посольства Саудовской Аравии в Варшаве, главным приоритетом является закупка и поставка предметов первой необходимости и оборудования для оказания неотложной медицинской помощи.

В свою очередь, король Салман отметил, что отношения между Саудовской Аравией и Польшей за последние годы укрепились, и обе страны разделяют общие ценности. Он отметил, что точно так же, как Польша принимает много беженцев с Украины, Саудовская Аравия приняла, в частности, более одного миллиона человек из Йемена и Сирии.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявило, что в европейские государства в период с 24 февраля по 3 августа 2022 года прибыло более 6,3 миллиона беженцев с Украины.