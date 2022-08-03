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В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев

УВКБ ООН сообщило, что в европейские страны прибыли более 6,3 миллиона беженцев с Украины

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) назвало число беженцев с Украины, которые прибыли в европейские государства в период с 24 февраля по 3 августа 2022 года после начала российской военной спецоперации. Отмечается, что их количество превышает 6,3 миллиона человек, сообщает ТАСС.

По данным УВКБ, в Европу перебрались 6 303 237 украинских беженцев. Более 1,9 миллиона из них прибыли в Россию, более 1,2 миллиона — в Польшу, 915 тысяч — в Германию, почти 405 тысяч — в Чехию, около 157 тысяч — в Италию, более 131 тысячи — в Испанию и 104 тысячи — в Великобританию. В других европейских странах их численность составляет менее 100 тысяч.

Ранее стало известно, что ложь и дезинформационные кампании, в частности, об объемах поддержки, которую получают украинские беженцы, могут привести к напряженным отношениям с жителями европейских стран, где сбежавшие украинцы ищут помощи.

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Марина Совина
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