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В Европе сложились напряженные отношения с украинскими беженцами

World Vision: дезинформационные кампании про беженцев с Украины привели к напряженности

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ложь и дезинформационные кампании, в частности, об объемах поддержки, которую получают украинские беженцы, могут привести к напряженным отношениям с жителями европейских стран, где сбежавшие украинцы ищут помощи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации World Vision.

«Сообщения, которые могут спровоцировать напряженность в отношении беженцев, уже распространяются в Румынии, Молдавии, Польше и по всей Центральной и Восточной Европе», — отмечается в отчете.

В сообщении сказано, что уже в феврале следующего года дети могут столкнуться с такими рисками, как словесные и физические оскорбления, не исключаются риски и торговли людьми. В организации призвали международное сообщество действовать уже сейчас, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

Один из авторов доклада, старший советник World Vision по вопросам пропаганды, политики и внешнего взаимодействия Чарльз Лоули, сказал, что кампания по борьбе с недостоверной информацией позволит изменить отношение сторон к существующему положению вещей и снизит недовольство украинскими беженцами.

Ложная информация, распространяемая о беженцах с Украины, помимо сообщений о преувеличенных мерах финансовой поддержки, включает заявления о беспорядках, которые устраивают украинцы. Кроме того, по словам Лоули, встречались и публикации о том, что детей местных жителей «выбрасывали» из больниц, чтобы принять ребят с Украины.

Ранее стало известно, что некоторые муниципалитеты и целые земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев. В частности, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо», в то время как в Саксонию из-за нехватки средств для социальных пособий могут приезжать только те, у кого там уже проживают родственники.

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Варвара Кошечкина
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