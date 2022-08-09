Сотрудника российского автосервиса задержали за хранение боеприпасов на работе

В Москве сотрудника автосервиса задержали за хранение боеприпасов на рабочем месте

В Москве полицейские задержали 39-летнего сотрудника автосервиса в Береговом проезде за незаконное хранение частей оружия и боеприпасов на рабочем месте. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, все предметы у него изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

25 июля сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия.