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Сотрудника российского автосервиса задержали за хранение боеприпасов на работе

В Москве сотрудника автосервиса задержали за хранение боеприпасов на рабочем месте

Фото: Космомольская Правда / Globallookpress.com

В Москве полицейские задержали 39-летнего сотрудника автосервиса в Береговом проезде за незаконное хранение частей оружия и боеприпасов на рабочем месте. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, все предметы у него изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

25 июля сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия.

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Елизавета Новикова
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