В России продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре РФ продлен Росавиацией до 17 августа

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центре России до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что запрет на полеты коснулся 11 аэропортов страны. Временно ограничены полеты в авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя работающие воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в августе эксперты туротрасли раскрыли соотечественникам стоимость отдыха на курортах Анапы и Геленджика в августе и предстоящем сентябре. По словам туроператоров, цены на проживание в бюджетных гостиницах Краснодарского края варьируются в пределах 20-49 тысяч рублей.