Россиянам назвали стоимость отдыха на популярных курортах Краснодарского края
Представители туристического рынка назвали стоимость отдыха на курортах Анапы и Геленджика в августе и предстоящем сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как рассказали представители Fun & Sun, цены на размещение в бюджетных отелях на популярных курортах Краснодарского края варьируются в пределах 20-49 тысяч рублей.
По данным компании Coral Travel, путевка «все включено» на семь дней с проживанием в двухзвездочном отеле «Миракл» в Анапе обойдется в 21 тысячу рублей на человека без учета затрат да дорогу. При этом стоимость проживания в трехзвездочном отеле «Атриум» в Анапе составляет 48 тысяч рублей.
Поездка в Геленджик обойдется дешевле: так, отдых в трехзвездочном отеле «Вилла Валери» на базе завтраков будет стоить почти 14 тысяч рублей.
Ранее в июле туроператоры предупредили о резком подорожании стоимости отдыха на Черноморском побережье. Туры в Анапу и Геленджик подорожали на 10-12 процентов, в Сочи — на 17 процентов. При этом цены на путевки в Крым снизились на 30-40 процентов по сравнению с прошлым летом.