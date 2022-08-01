Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали стоимость отдыха на популярных курортах Краснодарского края

АТОР: отдых в Анапе с проживанием в двухзвездочном отеле обойдется в 21 тысячу рублей

Фото: Globallookpress.com

Представители туристического рынка назвали стоимость отдыха на курортах Анапы и Геленджика в августе и предстоящем сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали представители Fun & Sun, цены на размещение в бюджетных отелях на популярных курортах Краснодарского края варьируются в пределах 20-49 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

По данным компании Coral Travel, путевка «все включено» на семь дней с проживанием в двухзвездочном отеле «Миракл» в Анапе обойдется в 21 тысячу рублей на человека без учета затрат да дорогу. При этом стоимость проживания в трехзвездочном отеле «Атриум» в Анапе составляет 48 тысяч рублей.

Поездка в Геленджик обойдется дешевле: так, отдых в трехзвездочном отеле «Вилла Валери» на базе завтраков будет стоить почти 14 тысяч рублей.

Ранее в июле туроператоры предупредили о резком подорожании стоимости отдыха на Черноморском побережье. Туры в Анапу и Геленджик подорожали на 10-12 процентов, в Сочи — на 17 процентов. При этом цены на путевки в Крым снизились на 30-40 процентов по сравнению с прошлым летом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Маршрут судна с зерном раскрыл незаминированный участок Черного моря
«Газпром» согласился принять турбину для «Северного потока» при одном условии
Россиянам назвали стоимость отдыха на популярных курортах Краснодарского края
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитных каникулах
Стали известны подробности последнего боя Федора Емельяненко
Названа самая высокооплачиваемая вакансия Подмосковья
Посол Украины потребовал от России имущество СССР
В смартфонах Samsung появится режим ремонта
Магазины H&M не открылись в Москве вопреки толпе покупателей у входа
Биолог сделала прогноз после выявления болезни Гийена-Барре у Чубайса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.