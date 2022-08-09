Временные татуировки на Бали обернулись для туристов химическим ожогом

Туристы из Австралии получили химические ожоги из-за временных тату черной хной на Бали

Несовершеннолетние туристы из Австралии получили химические ожоги после временных тату хной, сделанных на Бали. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, Елена Коваленко (Elena Kovalenko) и Филипп Саенко (Phillip Saenko) из Мельбурна отдыхали на Бали вместе с детьми — шестилетним Адрианом (Adrian) и восьмилетним Люком (Luke).

По словам женщины, она разрешила сделать сыновьям временное тату, так как они не раз это пробовали в поездках в другие страны. «Это популярное развлечение на многих курортах. Мы даже не подозревали, чем это обернется», — рассказала она.

Поначалу дети ни на что не жаловались, проблемы начались после возвращения в Австралию. Краска быстро сошла, а на коже появились красные зудящие рубцы. В больнице женщину предупредили, что татуировка сделана черной хной, которая может оставить на теле шрамы на всю жизнь.

Отмечается, что вещество может вызывать серьезные побочные реакции, включая покраснение, зуд, жжение, отек, волдыри и рубцы, которые появляются через семь-десять дней после нанесения.

«Это опасная для жизни вещь. Люди должны знать об этом, и это должно быть запрещено», — заключила Коваленко.

Ранее в июле мастер по временным тату в Анапе потребовала у пожилого туриста 20 тысяч рублей за работу. В прайс-листе было указано, что такая услуга обойдется от 100 рублей без уточнения, от чего зависит итоговая стоимость.

