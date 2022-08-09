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Вытолкнувшей знакомого с балкона россиянке дали 8 лет колонии

В Комсомольске-на-Амуре осудили на 8 лет женщину, вытолкнувшую с балкона знакомого

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил к восьми годам лишения свободы 43-летнюю местную жительницу за убийство мужчины. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она полностью признала вину.

По данным ведомства, 7 августа 2021 года пьяная женщина вытолкнула знакомого с балкона дома на проспекте Победы. Он упал с третьего этажа на бетонный парапет и разбился насмерть.

Четверо друзей собрались в квартире. В один момент между подругой фигурантки и погибшим возник конфликт. Он ударил ее по лицу, и это разозлило 43-летнюю приятельницу, тогда она решилась на преступление. Компания хотела скрыть данное происшествие, но очевидцы вызвали скорую для жертвы, уточняет «Комсомольска правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Екатерина Власова
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