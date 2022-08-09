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Минобороны России заявило об утрате боеспособности батальона 14-й бригады ВСУ

Минобороны заявило о полной утрате боеспособности батальона 14-й бригады ВСУ из-за потерь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Второй механизированный батальон 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью утратил боеспособность из-за понесенных потерь. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, потери батальона составили более 340 человек убитыми и ранеными, остальные военнослужащие оставили свои позиции.

Также Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по 123-м местам скопления живой силы и техники ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили об утрате боеспособности украинского формирования «Кракен». В ведомстве отметили, что командиры «Кракена» хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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