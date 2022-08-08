В Минобороны заявили об утрате боеспособности украинского формирования «Кракен»

Минобороны России заявило об утрате боеспособности формирования «Кракен» после ударов ВКС

За минувшие сутки точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность украинского нацформирования «Кракен» по Харьковом. Об этом заявил журналистам в понедельник, 8 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что командиры «Кракена» хотят восполнить потери за счет мирных жителей Харьковской области и пытаются заставить их вступить в свои ряды.

В Минобороны добавили, что за сутки было поражено пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики.

По словам Конашенкова, российские военные за сутки сбили семь украинских беспилотников.

Ранее российское ведомство докладывало об уничтожении более 30 военных нацбата «Кракен» в Харьковской области. Подчеркивалось, что база украинских боевиков была оборудована в ангарах местного мясокомбината.