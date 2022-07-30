Минобороны России сообщило об ударе «Искандеров» по базе «Кракена» под Харьковом

Минобороны заявило об уничтожении более 30 военных нацбата «Кракен» в Харьковской области

Высокоточными ракетами комплекса «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации формирования украинских националистов «Кракен». Об этом в субботу, 30 июля, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что база украинских боевиков была оборудована в ангарах местного мясокомбината.

«В результате ракетного удара уничтожено более 30 нацистов и десять единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Также представитель военного ведомства сообщил, что за прошедшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в районе Кривого Рога украинский истребитель МиГ-29. За тот же период российские войска ПВО сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киева.