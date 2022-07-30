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ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в районе Кривого Рога

Минобороны России сообщило об уничтожении МиГ-29 и 13 БПЛА Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ) в районе Кривого Рога. Российские ПВО также сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм и Петропавловка Хаоьковской области. Помимо прочего, российские ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в районе населенных пунктов Пески в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсон.

Кроме того, над населенными пунктами Новая Каховка и Червоный Маяк были перехвачены шесть снарядов реактивной системы залпового огня и две баллистические ракеты «Точка-У» в районе села Старая Маячка в Херсонской области.

25 июля стало известно, что Словакия собралась передать Украине 11 самолетов МиГ-29. Отмечалось, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа.

Ранее ВКС России сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Краматорска. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Первомайское Николаевской области.

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Алина Гончарова
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