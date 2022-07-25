Sky News: Словакия пообещала передать Украине 11 самолетов МиГ-29 в конце августа

Словакия обещает передать Украине 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа. Об этом в своем Twitter пишет корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако для восполнения технических возможностей Словакии понадобится план с союзниками», — сообщила Хейнс.

В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер допустил, что вскоре страна может поставить Киеву не только самолеты МиГ-29, но и танки. До этого власти страны передали Украине восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибром 155 миллиметров.