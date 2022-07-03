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В Словакии допустили передачу новой партии военной техники Украине

Премьер Словакии заявил, что страна может поставить Украине истребители Миг-29 и танки

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Словакия может поставить Украине свои истребители Миг-29 и танки. Поставку новой партии военной техники допустил премьер-министр страны Эдуард Хегер, пишет РИА Новости.

В публикации сказано, что Хегер во время выступления по чешскому ТВ высоко оценил готовность Чехии помочь его стране в охране воздушного пространства. По его словам, не исключено, что Словакия передаст Украине свою военную технику. «Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику"», — процитировали Хегера на канале.

В мае министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Украине передали восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибром 155 миллиметров.

В июне газета Pravda сообщила, что Словакия задерживает передачу Украине танков Т-72 из-за Германии, которая отказалась согласовать отправку Братиславе более современных танков взамен отданных Киеву. Словакия готовилась передать 30 танков Т-72 советского производства с условием на получение из Германии 30 танков Leopard последней модификации. Однако Берлин предложил Братиславе 15 танков Leopard 2A4 в качестве компенсации.

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Сергей Истомин
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