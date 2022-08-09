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В Кремле предрекли судьбу фабрики БПЛА Bayraktar на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков предрек демилитаризацию завода БПЛА Bayraktar на Украине

Фото: Lithuanian Ministry of Defence / Reuters

В том случае, если на Украине будет создана фабрика по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, она попадет под демилитаризацию. Такую судьбу предрек заводу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, если такой завод появится, он лишь продлит «страдания украинцев».

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации. Это (...) лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что на Украине собираются построить завод по производству и обслуживанию турецких БПЛА Bayraktar. Специально для этого компания Baykar Makina купила на территории страны земельный участок.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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