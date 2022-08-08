Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине наладят производство турецких беспилотников Bayraktar

Baykar Makina купила на Украине участок для завода по производству турецких БПЛА Bayraktar
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине собираются построить завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Специально для этого компания Baykar Makina купила на территории страны земельный участок. О намерении наладить производство беспилотников в понедельник, 8 августа, сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар, передает ТАСС.

По его словам, проект завода планируется реализовать до конца 2022 года. Боднар отметил, что на произведенных там БПЛА будут использоваться украинские комплектующие.

«Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас [на Украине] и может быть использовано для этих летательных аппаратов», — добавил он.

Ранее в июле украинское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Это соглашение позволит Киеву построить на своей территории завод по производству Bayraktar.

Впервые Киев купил турецкие беспилотники в апреле 2021 года. В начале февраля 2022 года Baykar Makina разрешили построить завод по производству БПЛА на территории Украины. Меньше чем через месяц после этого началась специальная военная операция России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Запорожская область объявила о проведении референдума о воссоединении с Россией
Чехия нашла способ отказать цыганам из Украины в возможности остаться в стране
Россиянам раскрыли способ сэкономить на зимнем отдыхе в Сочи
Прибыль российской сельскохозяйственной компании рухнула на 99 процентов
Инфекционист оценил опасность нового вируса из Китая
ORSIS начал выпуск высокоточной винтовки T-5000 в новом калибре
Умер австралийский актер Пол Инхорн
Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео
Двое россиян поймали девушку и надругались над ней в автомобиле
Финляндия захотела ограничить россиянам транзитный туризм в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.