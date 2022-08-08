На Украине наладят производство турецких беспилотников Bayraktar

Baykar Makina купила на Украине участок для завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

На Украине собираются построить завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Специально для этого компания Baykar Makina купила на территории страны земельный участок. О намерении наладить производство беспилотников в понедельник, 8 августа, сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар, передает ТАСС.

По его словам, проект завода планируется реализовать до конца 2022 года. Боднар отметил, что на произведенных там БПЛА будут использоваться украинские комплектующие.

«Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас [на Украине] и может быть использовано для этих летательных аппаратов», — добавил он.

Ранее в июле украинское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Это соглашение позволит Киеву построить на своей территории завод по производству Bayraktar.

Впервые Киев купил турецкие беспилотники в апреле 2021 года. В начале февраля 2022 года Baykar Makina разрешили построить завод по производству БПЛА на территории Украины. Меньше чем через месяц после этого началась специальная военная операция России.