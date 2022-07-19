Украина разрешила производство турецких Bayraktar на своей территории

Кабмин Украины одобрил соглашение с Турцией по производству «Байрактаров» в стране

Украинское правительство во вторник, 19 июля, одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, сообщает ТАСС. Это соглашение позволит Киеву построить на своей территории завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

Кабмин Украины направит в Верховную раду проект о ратификации соглашения с Турцией, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Среди прочего это позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию славных беспилотников "Байрактар"», — заявил он.

Впервые Киев купил «Байрактары» в апреле 2021 года. В начале февраля 2022 года турецкой компании Baykar Makina разрешили построить завод по производству БПЛА на территории Украины. Меньше, чем через месяц после этого, началась специальная военная операция России.