В Кабардино-Балкарии открылась выставка художницы Елизаветы Бем

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась экспозиция работ художницы Елизаветы Бем

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка под названием «Волшебная кисть Елизаветы Бем». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на экспозиции представлены акварельные работы художницы, а именно, уникальное издание альбома «Типы из "Записок охотника" Ивана Тургенева в силуэтах Елизаветы Бем» 1883 года выпуска. Помимо этого, гости смогут увидеть созданную автором почтовых карточек «Азбуку».

Согласно материалу, культурное мероприятие продлится до 18 сентября.

Ранее стало известно, что в Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы». В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.