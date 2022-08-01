В Башкирии определили лучших лучников

В Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы»

На состязании по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы», прошедшем в Баймакском районе Республики Башкортостан, определили победителей. Об этом сообщает «Башинформ».

В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.

Лауреатами оказались жители разных районов Республики Башкортостан. В пешем турнире среди мужчин по турецкой и корейской стрельбе первое место получил Хурмат Тагиров. Среди женщин первые места завоевали Лиана Ихсанова (корейская стрельба) и Алия Ишмуратова (турецкая стрельба).

В конном турнире в категории «Башкирский маршрут» первое место занял Расих Юртбаков, в номинации «Рейд» — Нуриман Хайруллин, в категории «Башня» — Рушан Хасанов. В состязании «Кыргызская мишень» победителями признали Тимура Умутбаева и Гузелию Давлетову. В номинации «Корейская мишень» первое место разделили Салават Юлбердин и Айгуль Галиуллина.

Состязания проходили в рамках фестиваля «Башкирская лошадь», стартовавшем в конце июля. Основные цели мероприятия — сохранение пород национальных скакунов и популяризация этнических видов спорта.

