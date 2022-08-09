Байден обратился к союзникам США по НАТО с призывом

Байден призвал союзников США по НАТО поторопиться с принятием Финляндии и Швеции в альянс

Американский президент Джо Байден призвал союзников США по НАТО как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, пишет ТАСС.

Перед тем как поставить свою подпись под протоколами о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Байден обратился к членам организации. По его словам, НАТО следует поторопиться с принятием Финляндии и Швеции в альянс.

«Через несколько минут я подпишу документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции», — объявил президент.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.