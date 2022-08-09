Киргизия захотела провести бизнес-форум с Украиной

Посол Киргизии в Киеве предложил Украине провести совместный бизнес-форум с республикой

Киргизия захотела расширить торговое сотрудничество с Украиной и провести совместный бизнес форум, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского Министерства иностранных дел (МИД). Соответствующее предложение главе торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадию Чижикову сделал посол Киргизии на Украине Идрис Кадыркулов.

«Президенту ТПП Украины была предоставлена подробная информация о преференциях, льготах и возможностях для иностранных инвесторов на территории Кыргызстана», — сообщили в киргизском МИД. Кадыркулов также назвал проекты приоритетных отраслей экономики республики, которые могли бы быть интересны украинским инвесторам. Среди них — сооружение гидроэлектростанций, «зеленая» энергетика, работа с сельскохозяйственной продукцией, туризм и другие.

«Для достижения практических результатов украинской стороне было предложено организовать совместный бизнес-форум в Кыргызстане с целью ознакомления с туристическими и инвестиционными возможностями», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве Киргизии. По итогу встречи представители Киева и Бишкека договорились провести очередную встречу в конце августа для выработки плана дальнейших действий.