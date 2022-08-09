Бритни Спирс вернется к музыке спустя шесть лет

Американская певица Бритни Спирс выпустит песню с Элтоном Джоном

Американская певица Бритни Спирс вернется к музыке. Об этом сообщает Newsweek.

Спирс выпустит свою первую за последние шесть лет песню в сотрудничестве с британским исполнителем Элтоном Джоном. Композиция выйдет под названием Hold Me Closer. Она также станет первой песней Спирс после освобождения певицы из-под опеки отца в прошлом году.

Обложку новой песни Джон опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На картинке изображены смайлики ракеты и розы. Уточняется, что Спирс использует смайлик в виде цветка, а Джон часто называет себя «Рокетменом» в честь своего одноименного хита 1970-х годов. Как сообщает Variety, релиз песни состоится в ближайшие дни.

Последний студийный альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016 году. После этого она не выпустили ни одной песни.

Ранее стало известно о том, что бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн лишится денег на содержание детей.