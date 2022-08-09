Бывший муж Бритни Спирс лишится денег на содержание детей

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн лишится денег на содержание детей

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн останется без финансовой поддержки поп-звезды. Об этом сообщает Radar Online.

Алименты, которые Спирс выплачивает Федерлайну, должны сократиться в 2023 году, когда одному из сыновей Шону исполнится 18 лет в 2023 году. В августе 2024 года Кевина полностью лишат денежных средств на содержание детей, поскольку второй сын Джейден станет совершеннолетним.

Согласно источникам, близким к ситуации, в 2018 году Федерлайн обратился в суд с требованием увеличить алименты на 20 тысяч долларов в месяц. По его словам, он получал менее одного процента от той суммы, что зарабатывала Спирс, и настаивал на том, чтобы певица платила больше. Бывший супруг также утверждал, что его доход значительно меньше, чем был раньше, а сам он живет в условиях хуже, чем Бритни.

Адвокаты Спирс оспорили это требование. В конечном счете отец Спирс предложил выплачивать сыновьям дополнительные 10 тысяч долларов в месяц, и спор был улажен.

Ранее Федерлайн сообщил прессе, что их с Бритни общие сыновья не хотят иметь ничего общего с матерью.