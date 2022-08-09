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Бывший муж Бритни Спирс лишится денег на содержание детей

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн лишится денег на содержание детей

Фото: globallookpress.com

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн останется без финансовой поддержки поп-звезды. Об этом сообщает Radar Online.

Алименты, которые Спирс выплачивает Федерлайну, должны сократиться в 2023 году, когда одному из сыновей Шону исполнится 18 лет в 2023 году. В августе 2024 года Кевина полностью лишат денежных средств на содержание детей, поскольку второй сын Джейден станет совершеннолетним.

Согласно источникам, близким к ситуации, в 2018 году Федерлайн обратился в суд с требованием увеличить алименты на 20 тысяч долларов в месяц. По его словам, он получал менее одного процента от той суммы, что зарабатывала Спирс, и настаивал на том, чтобы певица платила больше. Бывший супруг также утверждал, что его доход значительно меньше, чем был раньше, а сам он живет в условиях хуже, чем Бритни.

Адвокаты Спирс оспорили это требование. В конечном счете отец Спирс предложил выплачивать сыновьям дополнительные 10 тысяч долларов в месяц, и спор был улажен.

Ранее Федерлайн сообщил прессе, что их с Бритни общие сыновья не хотят иметь ничего общего с матерью.

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Дениза Мацаева
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