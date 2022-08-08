Бывший муж Бритни Спирс заявил о нежелании ее детей видеться с певицей

Бывший муж Бритни Спирс заявил об отсутствии желания ее детей видеться с певицей

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн заявил о том, что двое их общих сыновей, 15-летний Джейден Джеймс и 16-летний Шон Престон, избегают общения с артисткой. Об этом сообщает DailyMail.

Экс-супруг певицы поведал, что ее дети не общались с матерью на протяжении нескольких месяцев, а также самостоятельно приняли решение не приходить на ее свадьбу.

«Мальчики решили, что пока не будут с ней видеться. С момента их последней встречи прошло уже несколько месяцев. Они приняли решение не ходить на свадьбу. Дети были счастливы за нее, но решили, что раз в последнее время они не видятся, то и на свадьбу идти не стоит», — рассказал Федерлайн.

Бывший супруг исполнительницы предположил, что такое решение подростков могло быть связано с громким судебным разбирательством Спирс с ее отцом, опекавшим ее почти 15 лет, а также с ее откровенными фото в социальных сетях.

«Они пытались не осуждать ее, но я знаю, что иногда бывает очень тяжело находиться в таком положении. Так что я позаботился о том, чтобы мои дети в любой момент могли прийти ко мне и поговорить обо всем. Сейчас они подростки. Мы говорим о сексе, о наркотиках, обо всем, через что проходят подростки. Я хотел бы, чтобы все возможные ошибки они совершили под крышей моего дома, чтобы я мог их защитить», — сообщил бывший супруг исполнительницы.

Сама Спирс отреагировала на слова Федерлайна в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), заявив о том, что причины отсутствия ее общения с детьми не связаны с ее фотографиями в социальных сетях: «Все началось задолго до инстаграма. Я отдала им все. Скажу одно: это больно. Я хотела бы, чтобы семейство Федерлайн посмотрело клип Big Booty (клип на песню Дженнифер Лопес и Игги Азалии. — прим. «Ленты.ру»). Другие артисты делали вещи куда хуже, когда их дети были очень маленькими!»

Ранее Бритни Спирс не смогла выпустить мемуары из-за дефицита бумаги.