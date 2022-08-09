Российские торговые центры нашли способ привлечь бренды из дружественных стран
Владельцы российских торговых центров нашли способ привлечь на отечественный рынок бренды из дружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Предприниматели рассчитывают заместить ушедшие западные бренды ретейлерами из Азии, Африки и Латинской Америки. Для реализации задачи предлагается упростить въезд в Россию новым партнерам, в частности, отменить визы или снизить стоимость их оформления. Данная мера позволит заполнить три миллиона квадратных метров торговых площадей, которые могут освободиться в будущем.
Сообщается, что письмо с указанным запросом президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко направил главе МИД Сергею Лаврову.
На данный момент в простое пребывает около 7,5 миллиона квадратных метров торговых площадей, занимаемых иностранными ретейлерами и брендами. Прогнозируется, что после ухода оставшихся западных организаций освободятся еще три миллиона квадратных метров. По этой причине доходы торговых объектов снизятся на 15-22 процента. «Для владельцев объектов, еще не полностью восстановившихся от действия коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние», — объяснил Москаленко.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах разрешить торгово-развлекательным центрам досрочно расторгать договоры аренды с магазинами иностранных компаний, которые приняли решение свернуть свою деятельность в стране. По словам политика, западные компании ушли с российского рынка, но «не торопятся освобождать помещения». Он отметил, что арендаторы не выплачивают установленных сумм за помещение, вследствие чего владельцы площадок несут убытки.