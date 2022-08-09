Российские торговые центры нашли способ привлечь бренды из дружественных стран

«Ъ»: брендам из Азии, Африки и Латинской Америки предложили упростить въезд в Россию

Владельцы российских торговых центров нашли способ привлечь на отечественный рынок бренды из дружественных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предприниматели рассчитывают заместить ушедшие западные бренды ретейлерами из Азии, Африки и Латинской Америки. Для реализации задачи предлагается упростить въезд в Россию новым партнерам, в частности, отменить визы или снизить стоимость их оформления. Данная мера позволит заполнить три миллиона квадратных метров торговых площадей, которые могут освободиться в будущем.

Сообщается, что письмо с указанным запросом президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко направил главе МИД Сергею Лаврову.

На данный момент в простое пребывает около 7,5 миллиона квадратных метров торговых площадей, занимаемых иностранными ретейлерами и брендами. Прогнозируется, что после ухода оставшихся западных организаций освободятся еще три миллиона квадратных метров. По этой причине доходы торговых объектов снизятся на 15-22 процента. «Для владельцев объектов, еще не полностью восстановившихся от действия коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние», — объяснил Москаленко.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах разрешить торгово-развлекательным центрам досрочно расторгать договоры аренды с магазинами иностранных компаний, которые приняли решение свернуть свою деятельность в стране. По словам политика, западные компании ушли с российского рынка, но «не торопятся освобождать помещения». Он отметил, что арендаторы не выплачивают установленных сумм за помещение, вследствие чего владельцы площадок несут убытки.