Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российским торговым центрам разрешат расторгать договоры с западными компаниями

Мишустин сообщил о планах правительства разрешить ТРЦ досрочно расторгать договоры аренды

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В правительстве России обсуждают возможность разрешить торгово-развлекательным центрам (ТРЦ) досрочно расторгать договоры аренды с магазинами иностранных компаний, которые приняли решение свернуть свою деятельность в стране. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, западные компании ушли с российского рынка, но «не торопятся освобождать помещения». Он отметил, что арендаторы не выплачивают установленных сумм за помещение, вследствие чего владельцы площадок несут убытки. «Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — объявил председатель российского правительства.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко сообщил, что Россия и Турция вновь начали переговоры о замене брендов, которые приостановили поставку товаров в страну.

Он заявил, что предстоящей осенью в торговых центрах по всей России вакантными окажутся площадки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров. По словам Москаленко, место ушедших с отечественного рынка западных марок могут захотеть занять различные турецкие компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.