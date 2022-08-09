Российский дипломат обвинил Украину в ядерном терроризме

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич назвал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич обвинил Вооруженные силы Украины в ядерном терроризме и назвал удары по Запорожской АЭС несущими риск масштабной ядерной катастрофы. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат выразил удивление тем, что США и страны Европейского союза не реагируют на подобные инциденты, и задался вопросом, осознают ли европейские страны риски «нового Чернобыля».

Зампостпреда отметил в рамках спецзаседания постсовета ОБСЕ, что в случае аварии на Запорожской АЭС в зоне радиационного поражения окажутся не только области Украины, Донецкая и Луганская народные республики и приграничные районы России, но и Белоруссия, Молдавия, Болгария и Румыния. При заражении водных артерий Черное море и пролив Босфор на длительный срок станут непригодными для судоходства, а побережья Абхазии, Болгарии, Грузии, Румынии и Турции будут сильно поражены радиоактивным загрязнением.

«Призываем ОБСЕ, ООН, МАГАТЭ и всех, кто может повлиять на киевский режим, оказать на него максимальное давление. Квалификация атак ВФУ на ЗАЭС однозначна — ядерный терроризм», -— подвел итог Буякевич.

Ранее 9 августа Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.

