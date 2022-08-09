В России предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Минобороны РФ предупредило о глобальной катастрофе из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Об этом предупреждает Минобороны России.

Так, официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал украинскую атаку актом ядерного терроризма, направленным на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупреждал, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира. По его словам, она может привести «к глобальной техногенной катастрофе, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

Ранее посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявил, что ВСУ своими атаками на Запорожскую АЭС подвергают Европу чрезвычайной опасности.

7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

