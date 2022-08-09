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Посол РФ указал на чрезвычайную опасность для Европы из-за атак ВСУ на ЗАЭС

Посол Антонов: ВСУ подвергают Европу чрезвычайной опасности атаками на Запорожскую АЭС
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: посольство РФ в США

Посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими атаками на Запорожскую АЭС подвергают Европу чрезвычайной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС», — указал посол.

Ранее замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Москва поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу. По его словам, Москва надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся.

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Марина Совина
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