Посол РФ указал на чрезвычайную опасность для Европы из-за атак ВСУ на ЗАЭС

Посол Антонов: ВСУ подвергают Европу чрезвычайной опасности атаками на Запорожскую АЭС

Посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими атаками на Запорожскую АЭС подвергают Европу чрезвычайной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС», — указал посол.

Ранее замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Москва поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу. По его словам, Москва надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся.

