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Россию поразили обвинения Зеленского в обстреле Запорожской АЭС

Вишневский: Россия поражена цинизмом Зеленского из-за обвинений в обстреле Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Россия поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

«Создается впечатление, что здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул. Они пытаются убедить, что российские военные обстреливают сами себя, поскольку именно они (российские войска — "прим. Ленты.ру") сейчас охраняют станцию», — сказал дипломат в ходе выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

При этом, отметил Вишневский, «подобную чудовищную ложь охотно подхватывают спонсоры киевского режима».

7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу. По его словам, Москва надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся.

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Марина Совина
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