Кремль отреагировал на обстрелы Украиной Запорожской АЭС

Песков выразил надежду, что Запад повлияет на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся

Обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС.

Москва надеется, что Западу удастся повлиять на Киев и обстрелы Запорожской АЭС прекратятся, отметил пресс-секретарь президента России.

«Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — сказал Песков.

Ранее Запорожская администрация сообщила, что АЭС работает в штатном режиме после обстрела Вооруженными силами Украины.

Глава областной администрации Евгений Балицкий отметил, что два реактора работают не на полную мощность, они контролируются российскими структурами совместно с работниками ЗАЭС, многие из которых выходят на работу. По его словам, электроэнергия ежедневно поставляется Украине на сумму в один миллион долларов.

7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.