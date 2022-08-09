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«Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов

«Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из Лиги чемпионов

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Венгерский «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в ответном матчи квалификации Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные российского тренера Станислава Черчесова уступили в домашнем матче со счетом 1:3. В составе гостей дублем отметился Ибрахим Ваджи, один гол на счету Абделлы Зубира. Один мяч отыграл Адама Траоре.

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1. «Карабах» в решающем туре квалификации сыграет с «Викторией».

«Ференцварош» продолжит выступления в еврокубках. Команда будет биться за право выступать в групповом этапе Лиги Европы.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России.

Николай Костюков
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