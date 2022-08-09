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Ребенок родился с ирокезом на голове и прославился в сети

Британка Николь Грин показала фото сына, родившегося с ирокезом на голове

Фото: Marcel Fagin / Unsplash

Жительница Великобритании Николь Грин показала фото шестимесячного сына Эмерсона Блейка, родившегося с ирокезом на голове. История семьи заинтересовала журналистов Daily Mail.

На кадрах, предоставленных матерью, светлые волосы Эмерсона выглядят так, будто они наэлектризованы. Героиня материала рассказала, что мальчик родился с густой и непослушной копной волос. По ее словам, каждый раз во время прогулки незнакомцы останавливаются и с удивлением смотрят на ее ребенка.

«Он выглядит как панк-рокер из 1980-х. Он привлекает к себе внимание — так, будто я гуляю со звездой. В соцсетях мы тоже получаем много комментариев», — иронично отметила Грин и добавила, что ей нравится такая особенность сына, и она верит, что в будущем он прославится как рок-звезда или художник.

В июле ребенка с диагностированным синдромом непослушных волос сравнили в сети с бывшим премьер-министром Великобритании. Известно, что данное заболевание является редким: оно зафиксировано всего у 100 человек во всем мире. Мать девочки Шарлотта Дэвис отметила, что из-за необычной внешности ее часто сравнивают с политиком Борисом Джонсоном и ученым Альбертом Эйнштейном.

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Полина Гераскина
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