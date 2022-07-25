Ребенка с редким заболеванием волос сравнили в сети с Борисом Джонсоном

Ребенка с синдромом непослушных волос сравнили в сети с Борисом Джонсоном

Ребенка с диагностированным синдромом непослушных волос сравнили в сети с бывшим премьер-министром Великобритании. Об этом пишет Metro.

Так, 17-месячная Лейла Дэвис имеет светлые волосы специфической структуры. Уточняется, что они сухие и вьющиеся, из-за чего не поддаются укладке и торчат в разные стороны. Известно, что данное заболевание является редким: оно зафиксировано всего у 100 человек во всем мире.

Мать ребенка Шарлотта Дэвис отметила, что из-за необычной внешности девочку часто сравнивают с политиком Борисом Джонсоном и ученым Альбертом Эйнштейном. Женщина признается, что делает все для того, чтобы ее дочь росла, принимая свою особенность. «В возрасте одного года ее шевелюра уже была пушистой, а со временем волосы продолжили расти в разных направлениях. Я горжусь тем, что это большая редкость», — добавила она.

В апреле двухлетняя Хлоя Хоуп самостоятельно подстриглась и осталась с внешностью популярного певца Дэвида Боуи. Накануне случившегося семья декорировала дом и отец ребенка забыл спрятать хозяйственные принадлежности. Девочка взяла из набора инструментов ножницы, спряталась с ними в ванной комнате и выстригла волосы на макушке.