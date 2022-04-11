Двухлетний ребенок самостоятельно подстригся и остался с внешностью Дэвида Боуи

Двухлетняя Хлоя Хоуп самостоятельно подстриглась и стала похожа на певца Дэвида Боуи

Двухлетняя Хлоя Хоуп, национальность которой не уточняется, самостоятельно подстриглась и осталась с внешностью популярного певца Дэвида Боуи. Ее историю приводит Daily Star.

О произошедшем рассказала парикмахер и специалист по окрашиванию Джо Хоуп — мать Хлои. Как сообщает издание, накануне случившегося семья декорировала дом и отец ребенка случайно оставил хозяйственные принадлежности в доступном для него месте. Девочка взяла из набора инструментов ножницы, спряталась с ними в ванной комнате и выстригла волосы на макушке, оставив приблизительно один сантиметр длины и пряди до плеч вокруг.

В течение нескольких недель прическу ребенка приходилось прятать под платками и другими головными уборами. Когда волосы отросли, Хлоя, по словам матери, стала похожа на музыканта Дэвида Боуи в роли Короля гоблинов в фильме «Лабиринт». «Как парикмахер я оцениваю ее навыки обращения с ножницами на десять из десяти. Она срезала волосы достаточно близко к коже и не поранилась», — прокомментировала Хоуп.

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