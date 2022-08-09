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В США рассказали об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах

Телеканал CNN показал репортаж об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Американский телеканал CNN опубликовал репортаж об украинцах, которые уезжают из Украины в сторону территорий, ставшими подконтрольными России в рамках военной спецоперации. Видео размещено на YouTube-канале вещателя.

Репортер телеканала Ник Робертсон опрашивает людей, направляющихся в сторону Херсона по дороге под Васильевкой. Они рассказали, что планируют забрать своих родственников из Херсонской области, что вызывает удивление у репортера, поскольку некоторые берут с собой детей, домашних животных и большое количество вещей.

При этом в видеосюжете телеканала США показывают колонну автомобилей, едущую в сторону неподконтрольных Украине территорий, в то же время там не видно ни одной машины, которая бы двигалась в обратном направлении.

Ранее телеканал SVT в Швеции извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, в котором показал, как счастливые украинцы в Херсоне получают российские паспорта. Зрители раскритиковали сюжет и обвинили журналистов в российской пропаганде. Наблюдательный совет по радио и телевидению получил 47 жалоб на телеканал.

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Марина Совина
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