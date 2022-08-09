Раскрыт способ определить удобство туфель на каблуках перед покупкой

Обувной бренд Public Desire посоветовал привстать на носки для определения удобных туфель

Представители обувного бренда Public Desire раскрыли способ определить, насколько удобными будут туфли на каблуках в носке перед покупкой. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Суть лайфхака заключается в том, чтобы надеть понравившуюся пару, привстать в ней на носки и слегка наклонить корпус вперед. Если данное действие дается легко, значит, туфли не будут доставлять дискомфорт в повседневной жизни. Если же совершить движение трудно или его амплитуда слишком мала, обувь, вероятно, окажется неудобной.

Упомянутый ролик набрал более 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Гениально!», «Спасибо за совет», «А я ношу свои туфли даже через боль», «Я и без обуви не умею ходить на цыпочках», — писали юзеры.

Ранее в августе блогерша Тейлор Элизабет показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви. По словам девушки, достижению данного эффекта помогают туфли на высокой шпильке с острыми носами. В то же время инфлюэнсерша призвала отказаться от босоножек на высоких каблуках с ремнями на щиколотках.