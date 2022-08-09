Турция предложила спасти Европу от энергетического кризиса

Турция предложила организовать «энергетический коридор» для Европы

Власти Турции предложили спасти Евросоюз от энергетического кризиса при помощи «энергетического коридора» по примеру уже работающего зернового, пишет РБК со ссылкой на издание Turkiye.

Ожидается, что с такой инициативой на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане выступит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Предложение может включать в себя транзит сжиженного природного газа (СПГ) через территорию Турции на фоне сокращения поставок топлива из России в условиях проблем с оборудованием для трубопровода «Северный поток».

По информации другого турецкого издания Yeni Safak, руководство Евросоюза планирует увеличить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов (TAP и TANAP) для снижения зависимости от российского газа.

«Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиардов кубометров рассматривается как цель, которой можно достичь с помощью инвестиций», — сообщало издание.

В июле Турция стала посредником и гарантом в сделке между Москвой и Киевом по вывозу украинского зерна для его дальнейшего экспорта. Грузы направляются из украинских портов через безопасный коридор в Черном море. Предполагается, что это поможет нарастить предложение пшеницы на мировом рынке и избежать продовольственного кризиса.

