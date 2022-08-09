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Турция предложила спасти Европу от энергетического кризиса

Турция предложила организовать «энергетический коридор» для Европы

Фото: Murad Sezer / Reuters

Власти Турции предложили спасти Евросоюз от энергетического кризиса при помощи «энергетического коридора» по примеру уже работающего зернового, пишет РБК со ссылкой на издание Turkiye.

Ожидается, что с такой инициативой на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане выступит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Предложение может включать в себя транзит сжиженного природного газа (СПГ) через территорию Турции на фоне сокращения поставок топлива из России в условиях проблем с оборудованием для трубопровода «Северный поток».

По информации другого турецкого издания Yeni Safak, руководство Евросоюза планирует увеличить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов (TAP и TANAP) для снижения зависимости от российского газа.

«Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиардов кубометров рассматривается как цель, которой можно достичь с помощью инвестиций», — сообщало издание.

В июле Турция стала посредником и гарантом в сделке между Москвой и Киевом по вывозу украинского зерна для его дальнейшего экспорта. Грузы направляются из украинских портов через безопасный коридор в Черном море. Предполагается, что это поможет нарастить предложение пшеницы на мировом рынке и избежать продовольственного кризиса.

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Платон Щукин
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