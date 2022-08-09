Подсчитаны потери главной экономики Европы от конфликта на Украине

IAB: экономика Германии потеряет $265 млрд из-за конфликта на Украине

К 2030 году главная экономика Европы, Германия, потеряет более 260 миллиардов евро (265 миллиардов долларов) из-за конфликта на Украине и высоких цен на энергоносители, пишет Reuters со ссылкой на исследование немецкого Института исследований занятости (IAB).

По итогам 2023 года скорректированный по ценам ВВП Германии окажется на 1,7 процента ниже, чем прогнозировалось до начала российской спецоперации, а безработных станет на 240 тысяч человек больше, считают аналитики. Занятость останется на этом уровне до 2026 года, и только к 2030 году ожидается рост числа экономически активных граждан на 60 тысяч человек.

По оценке IAB, кризис серьезно отразится на гостиничном бизнесе — не до конца оправившаяся от пандемии отрасль повторно пострадает от снижения покупательной способности. Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также ждут трудные времена.

Цены на энергоносители подскочили на 160 процентов с 24 февраля, и если они удвоятся в ближайшем будущем, объем производства в Германии в 2023 году упадет на 4 процента, прогнозируют специалисты. В таком случае к 2026 году работу потеряют 660 тысяч немцев, а к 2030 году — еще 60 тысяч человек.

Ранее немецкий Институт экономических исследований (Ifo) оценил финансовый ущерб экономики Германии от торговой войны с Китаем. Если страна, как и другие члены ЕС, разорвет экономические связи с КНР, она потеряет в шесть раз больше, чем после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Торговое соглашение между ЕС и США смогло бы смягчить разрыв европейских экономик с Китаем.