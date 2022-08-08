Оценены потери главной экономики Европы от торговой войны с Китаем

Ifo: потери Германии от торговой войны с Китаем в шесть раз превысят ущерб от Brexit

Немецкий Институт экономических исследований (Ifo) оценил финансовый ущерб главной экономики Европы, Германии, от торговой войны с Китаем. Если страна, как и другие члены ЕС, разорвет свои экономические связи с КНР, она потеряет в шесть раз больше, чем после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Данные исследования приводит Reuters.

Больше остальных отраслей от экономической войны пострадают автомобильная промышленность (минус 8,47 процента добавленной стоимости), производители транспортного оборудования (минус 5,14 процента добавленной стоимости) и машиностроение (минус 4,34 процента добавленной стоимости). Авторы исследования заявили, что немецким компаниям следует переориентироваться на другие стран, чтобы уменьшить зависимость от «определенных рынков и авторитарных режимов».

Целью экономической политики Германии и ЕС должно стать «установление стратегического партнерства и соглашений о свободной торговле со странами-единомышленниками, такими как США», считает соавтор документа Флориан Дорн. По мнению исследователей, торговое соглашение между ЕС и США смогло бы смягчить разрыв европейских экономик с Китаем, однако не компенсировало бы потери полностью.

Ранее Bloomberg предсказал Германии сокращение объемов производства. После многих лет наращивания экспорта в Китай и налаживания энергетических связей с Россией экономика сейчас ФРГ столкнулась с большими рисками, так как политическая напряженность между между Германией и этими странами увеличивается.