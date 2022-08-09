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Умерла звезда «Бриолина» Оливия Ньютон-Джон

Звезда мюзикла «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон скончалась в США в возрасте 73 лет
Оливия Ньютон-Джон

Оливия Ньютон-Джон . Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В США в возрасте 73 лет умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая получила широкую известность благодаря мюзиклу «Бриолин». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на ее супруга Джона Истерлинга.

Артистка скончалась на своем ранчо в Южной Калифорнии утром в понедельник, 8 августа, в окружении семьи и друзей. Известно, что Ньютон-Джон боролась с раком груди свыше 30 лет.

Оливия Ньютон-Джон — ведущая австралийская актриса и певица 1970-х годов. Пятнадцать ее хитов достигали лучшей десятки хит-парада журнала Billboard пять из них — первого места. В 1981 году она получила собственную звезду на голливудской Аллее славы. В 2006 году Оливия Ньютон-Джон была удостоена высшей государственной награды — ордена Австралии.

Ранее сообщалось, что американский актер и режиссер Клу Гулагер ушел из жизни в возрасте 93 лет. Уточняется, что актер умер естественной смертью «в окружении своей любящей семьи».

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Марина Совина
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