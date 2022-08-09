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Минобороны сообщило об оборудованном ВСУ складе оружия в тубдиспансере

Минобороны России сообщило об оборудованном ВСУ складе оружия в туберкулезном диспансере

Фото: Kay Nietfeld

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание туберкулезного диспансера в поселке Надбугское Николаевской области, оборудовав в нем склад оружия и боеприпасов. Кроме того, они заставили всех находящихся там больных покинуть помещение, сообщает РИА Новости.

«В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера (ул. Веселиновская) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — заявил представитель Минобороны России.

Он добавил, что украинские военные оборудовали казармы и огневые точки в Краматорске, который находится в Донецкой народной республике.

Ранее силы Народной милиции Луганской народной республики взяли под контроль объекты и территорию завода Knauf в городе Соледаре. Бои переместились на прилегающие улицы.

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Марина Совина
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