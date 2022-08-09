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Силы ЛНР сообщили о взятии завода Knauf в Соледаре

В МВД ЛНР сообщили, что силы Народной милиции взяли под контроль завод Knauf в Соледаре

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль объекты и территорию завода Knauf в городе Соледар, бои переместились на прилегающие улицы. Об этом сообщил помощник главы МВД республики Виталий Киселев в личном Telegram-канале.

«Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал Киселев о взятии объекта.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что силы республики заняли важные плацдармы в районе города. Он отметил, что они станут отправной точкой для дальнейшего наступления и освобождения города от сил ВСУ.

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Алевтина Запольская
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