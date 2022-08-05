В ЛНР рассказали о ходе наступления на Соледар
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что силы республики заняли плацдармы в районе Соледара
Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о ходе наступления на Соледар. По его словам, силы республики заняли стратегические плацдармы в районе города, передает ТАСС.
По словам представителя НМ ЛНР, с занятых военнослужащими плацдармов будет развиваться дальнейшее наступление.
Марочко также отметил, что военнослужащие продолжают плановую работу по освобождению Соледара и Артемовска. В районе последнего, по словам офицера, ведется разведка для выявления огневых точек противника.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. На данный момент на улицах города идут бои.