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В ЛНР рассказали о ходе наступления на Соледар

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что силы республики заняли плацдармы в районе Соледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о ходе наступления на Соледар. По его словам, силы республики заняли стратегические плацдармы в районе города, передает ТАСС.

По словам представителя НМ ЛНР, с занятых военнослужащими плацдармов будет развиваться дальнейшее наступление.

Марочко также отметил, что военнослужащие продолжают плановую работу по освобождению Соледара и Артемовска. В районе последнего, по словам офицера, ведется разведка для выявления огневых точек противника.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. На данный момент на улицах города идут бои.

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Алевтина Запольская
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