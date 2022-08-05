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В ЛНР сообщили о входе союзных сил в Артемовск

Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил о входе ЧВК «Вагнер» и союзных сил в Артемовск
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск в своем Telegram-канале.

Как отметил Мирошник, на данный момент на улицах города идут бои. Других подробностей происходящего он не привел.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь и утраты боеспособности оставили занимаемые позиции. В частности, речь шла о 54-й механизированной, а также 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, действовавших в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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