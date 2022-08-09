На Украине назвали «концом государственности» поражение в конфликте с Россией

Советник Зеленского: поражение в конфликте с Россией станет концом украинского государства

Поражение Киева в вооруженном конфликте с Москвой станет концом украинской государственности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Би-би-си». При этом он выразил уверенность в том, что вероятность проигрыша Украины на поле боя крайне мала.

«Я думаю, что нет ни одного варианта не только для ряда поражений, а в принципе для тяжелого поражения как такового. Что бы ни происходило. Мы можем отступить на километр, два, десять. Но сегодня украинское общество приняло консенсусное решение, что эта война закончится только тогда, когда будет хотеть украинское общество. То есть тогда, когда оно освободит свою территорию», — заявил украинский чиновник.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли украинское общество принять другое решение, испытав поражения на поле боя, Подоляк заявил, что допускает такую возможность. «Только тогда нужно будет каждому из нас откровенно сказать самому себе: если мы проигрываем, то мы должны поставить крест на украинской государственности. Это ключевое, люди должны это понять», — объяснил советник Зеленского.

В том же интервью Подоляк признал, что две трети стран в мировом сообществе занимают нейтральную позицию или вовсе поддерживают Россию в вооруженном конфликте на Украине. Он также отметил, что многие страны с индифферентными взглядами на спецоперацию ведут бизнес-коммуникации с Москвой.