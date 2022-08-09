ООН призвала Россию и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ

ООН призвала Россию и США решить все вопросы о доступе и проведении инспекций по ДСНВ

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает США и Россию решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеим сторонам следует решить все вопросы касательно доступа и разрешения инспекторам вернуться к их бесценной работе по проверке этого важного договора», — сказал Дюжаррик.

В понедельник, 8 августа, Россия уведомила США о временном закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ. Целью этого в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.