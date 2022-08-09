Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ООН призвала Россию и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ

ООН призвала Россию и США решить все вопросы о доступе и проведении инспекций по ДСНВ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает США и Россию решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеим сторонам следует решить все вопросы касательно доступа и разрешения инспекторам вернуться к их бесценной работе по проверке этого важного договора», — сказал Дюжаррик.

В понедельник, 8 августа, Россия уведомила США о временном закрытии Россией инспекций объектов по договору СНВ. Целью этого в МИД назвали обеспечение равноправного функционирования Договора. По мнению ведомства, сейчас этого не происходит. Указывается, в частности, что из-за ограничения авиасообщения между странами российские инспекционные группы не могут попасть США, Россия же подобных препятствий для американцев не создает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки поставки
В России спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
Россию поразили обвинения Зеленского в обстреле Запорожской АЭС
Мужчина убил своего пса, потушил его мясо и съел
Умерла звезда «Бриолина» Оливия Ньютон-Джон
Малышева раскрыла пользу поездок на море
Nike получила иск от российских потребителей
Подсчитана сумма выделенной Украине помощи от Евросоюза
ООН призвала Россию и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.