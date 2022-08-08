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Россия выведет из-под инспекции свои объекты по Договору о СНВ

Россия уведомила США о выводе из-под инспекций свои объекты по Договору о СНВ

Фото: Nicole Neri / ​Reuters

Россия временно выведет из-под инспекций свои объекты, подлежащие таковым по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что 8 августа Россия уведомила об этом США. Министерство указало, что вывод предусмотрен пунктом протокола к Договору о СНВ и может предприниматься «в исключительных случаях».

«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

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Антон Похиляк
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